На фронті у Донецькій області ЗСУ використовують понад 30 британських собак-роботів

Українські військові почали використовувати на передовій у Донецькій області британських собак-роботів. Фото: BILD

Українські військові ввели у бій на Донеччині понад 30 собак-роботів із Великої Британії з німецьким камуфляжем. Про це повідомляє джерело німецького видання BILD.

Зазначається, що останнім часом бої на Донеччині набули виснажливого окопного характеру, лінія фронту змінюється вкрай повільно. Тому ЗСУ ввели у бій собак-роботів BAD.2 від британської компанії Brit Alliance. Це компактні, міцні та маневрені сухопутні дрони на чотирьох лапах, яких «веде» оператор. Вони допомагають дістатися туди, куди не може потрапити повітряний дрон. Наприклад, усередину будівель чи російських окопів.

«Собаки-роботи з відеокамерою розвідують околиці, виявляють мінипастки, обчислюють пересування ЗС РФ. Це значно знижує ризик для українських розвідників», — пише видання.

«Ми були стурбовані дедалі частішими повідомленнями про втрати на фронті через російські дрони, — сказав BILD глава Brit Alliance Кайл Торберн. — Тому ми обговорили можливості безпечнішого рішення для розвідувань у зонах підвищеного ризику. <..> Результати разючі. Наші собаки-роботи виконують розвідзавдання на передовий, знижуючи ризик для солдатів-людей. Це не лише підвищує ефективність бойових дій, а й зміцнює моральний дух армії».

За даними BILD, зараз на українському фронті понад 30 таких собак. Завдяки протитепловому камуфляжу від німецької фірми Concamo їх практично неможливо виявити.

Робопси безшумно крадуться по полю бою зі швидкістю до 15 км/год і діють у розташуванні противника в радіусі 3,5 км протягом п'яти годин. Їхня вартість в залежності від модифікації: від 4000 до 8000 євро.

«Ніщо в порівнянні з людським життям», — зазначають оглядачі BILD.

Першими робопсів отримали бійці 28-ї бригади ЗСУ.