ЗСУ уразили російський комбінат «Кавказ» у Ростовській області

Сили оборони України завдали удару по важливому об'єкту російських загарбників. Зокрема, атакували комбінат «Кавказ» у Ростовській області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«У ніч на 18 серпня завдано удару по комбінату «Кавказ», що в Ростовській області. Тут зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії РФ», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об'єкта.



Завдання виконане силами та засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами та іншими складовими Сил оборони України.



Раніше ми писали, що українська авіація знищила ще один міст Курського напрямку РФ. У мережі з'явились відповідні кадри.