Графіки відключень повертаються: відомо, як в Україні вимикатимуть світло 19 серпня

У понеділок, 19 серпня, вводитимуть графіки відключення електроенергії. Діятиме лише одна черга. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



«19 серпня, з 17:00 до 21:00 застосовуватиметься одна черга відключень. В решту годин – без обмежень», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що причиною повернення відключень світла є зростання споживання через спеку.



Раніше ми писали, що в ніч на 16 липня вийшли з ладу два трансформатори Південноукраїнської АЕС.