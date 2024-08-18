Графики отключений возвращаются: известно, как в Украине будут выключать свет 19 августа

В понедельник, 19 августа, будут вводить графики отключения электроэнергии. Будет действовать только одна очередь. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



«19 августа, с 17:00 до 21:00 будет применяться одна очередь отключений. В остальные часы - без ограничений», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что причиной возвращения отключений света является рост потребления из-за жары.



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