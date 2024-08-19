У Покровській громаді на Донеччині оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми: список міст та сіл

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Фото: особиста сторінка Філашкіна в Телеграм

У Покровській громаді на Донеччині розпочинається примусова евакуація сімей з дітьми. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, тут досі живе понад 53 тисячі людей, у тому числі майже 4 тисячі дітей.

«Але останнім часом фронт підійшов надто близько до Покровщини. І на це слід реагувати належним чином. Тому на позачерговому засіданні обласної комісії з ТЕБ та НС ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію примусовим чином дітей з їхніми батьками чи особами, які їх замінюють, чи іншими законними представниками», – розповів Філашкін.

Сім'ї з дітьми евакуюють з міст Покровськ та Родинське, сіл Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда та Чунишине.

Нагадаємо, що у МВА розповіли, скільки у мешканців Покровська залишилося часу на евакуацію з міста.