Через ситуацію в Курській області Кремль готує росіян до «нової реальності» — ЗМІ

У Кремлі визнають, що бої на Курщині можуть зайняти кілька місяців, тому намагається переконати росіян у тому, що це так звана «нова нормальність». Про це повідомляє російське видання «Медуза» з посиланням на джерела, «близькі до адміністрації кремлівського диктатора».

Видання стверджує, що початковий шок від українського наступу поступово перейшов у звикання. Проте ситуація залишається напруженою, у Росії розпочалася інформаційна кампанія з метою підготовки населення до життя в умовах цієї «нової реальності».

Кремль активно працює над тим, щоб змінити суспільне сприйняття війни та переконати росіян у тому, що такі події є «новою нормою», хоч і тимчасовою. Пропаганда зосереджена на створенні образу «неминучого повернення» територій, що потребує часу.

Одним із ключових елементів цієї «нової реальності» є залучення росіян до «підтримки» Курської області через добровільно-примусове зібрання допомоги та дострокове голосування на виборах губернатора Курської області, хоча обговорювалися і можливість скасування виборів, і заміна кандидата.

У Кремлі також обговорювали можливість проведення нової хвилі мобілізації, яка може відбутися до кінця 2024 року через брак резервів. Проте уряд та бізнеселіта виступають проти цієї ідеї, побоюючись негативного впливу на економіку, робить висновок «Медуза».

Раніше повідомлялося, що за період ведення наступу на території Курської області ЗСУ просунулися в глибину російської оборони від 28 до 35 км. Про це під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади при президенті України повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, українські війська взяли під контроль 1263 квадратні кілометри території та 93 населені пункти.