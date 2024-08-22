Росіяни за добу обстріляли кілька міст Донеччини: чотири людини загинули, ще три – поранені

За 21 серпня російські окупанти вбили чотирьох жителів Донеччини – у містах Сіверськ, Українськ, Костянтинівка та селищі Петрівка. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Ще три людини в області за добу отримали поранення: одна – у місті Часів Яр, одна – у місті Селидове та одна – у місті Новогродівка.

Нагадаємо, що по Костянтинівці армія РФ вдарила з артилерії. Внаслідок обстрілу у місті багато пошкоджень.