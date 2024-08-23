Керченську переправу тимчасово закрили після удару по порому в порту «Кавказ»

Керченську переправу тимчасово закрито після удару по порому в порту «Кавказ». Скріншот відео

Після удару по поромі в порту «Кавказ» тимчасово закрили Керченську переправу, яка з'єднує окупований Крим та Краснодарський край. Про це сьогодні повідомило російське видання «РИА Новости».

Зазначається, що переправу закрили для усунення наслідків удару по порому в порту «Кавказ».

Напередодні влада Краснодарського краю повідомила про атаку ЗСУ на пором з 30 цистернами палива. В результаті судно затонуло, 17 людей врятовано, ще двох шукають.