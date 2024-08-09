США виділили ще один пакет військової допомоги Україні — на 125 млн доларів

Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу у сфері безпеки для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Про це повідомляє сайт Пентагону.



«Цей пакет вартістю 125 мільйонів доларів США надасть Україні додаткові можливості для задоволення своїх найбільш нагальних потреб, і включає зокрема засоби протиповітряної оборони, багатоцільові радіолокаційні станції для виявлення та протидії артилерії противника, протитанкову зброю», — йдеться в повідомленні.



У Пентагоні зазначають, що це 63-й транш адміністрації чинного президента США Джозефа Байдена із запасів міністерства оборони із серпня 2021 року.



Пакет військової допомоги включає ракети «Стінгер», боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, ракети з трубчастим запуском, оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), обладнання та боєприпаси для знищення будівель.



Також Україні передадуть протитанкові комплекси «Джавелін» та АТ-4, багатоцільові радари, високомобільні багатоцільові колісні машини (HMMWV) швидкої допомоги, обладнання для захисту критично важливої інфраструктури, а також запасні частини, допоміжне обладнання, надані послуги навчання та транспортування.



«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом приблизно з 50 союзниками та партнерами, щоб забезпечити відважним захисникам України критично важливі можливості, необхідні для боротьби з російською агресією», — резюмується у повідомленні.