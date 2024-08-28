Суд обрав запобіжний захід ексглаві Донецької ОВА Павлу Кириленку: його підозрюють у незаконному збагаченні

Екс-глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Фото: ДОВА

Вищий антикорупційний суд обрав очільнику Антимонопольного комітету та ексголові Донецької ОВА Павлу Кириленку запобіжний захід у вигляді внесення застави у розмірі 30 мільйонів 280 тисяч гривень. Про це стало відомо із трансляції судового засідання.

Кириленко не пізніше п'яти днів з моменту обрання запобіжного заходу має внести заставу. У разі невнесення застави до нього можуть застосувати суворіший запобіжний захід.

Колишній голова Донецької ОВА має здати свій паспорт та паспорти для виїзду за кордон. Він має носити електронний браслет.

Нагадаємо, що Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні більш ніж на 56 мільйонів гривень та недостовірному декларуванні.