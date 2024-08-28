У Покровську з наступного тижня закриються всі банки: у місті залишаться лише банкомати

У місті Покровськ Донецької області до кінця тижня ще працюватимуть банки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Проте, за його словами, з понеділка у місті залишаться лише банкомати.

«У місті досі залишаються 38 тисяч людей та близько 1900 дітей. Усі вони мають евакуюватися до безпечніших регіонів України», – заявив глава ДОВА.

Нагадаємо, що в Покровську посилили комендантську годину.