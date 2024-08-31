Масований обстріл Харкова: кількість загиблих зросла до семи людей, поранених – до 77

Наслідки масового обстрілу Харкова. Фото: ДСНС

Внаслідок удару по Харкову кількість загиблих зросла до семи людей, із них підліток 2009 року народження. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Поранення отримали 77 людей, із них 18 дітей.

На місці влучення авіабомби продовжують працювати підрозділи ДСНС. Рятувальники гасять пожежу, розбирають завали та проводять пошукові роботи. Організовано освітлення місця події.

Нагадаємо, що 30 серпня російська авіація скинула п'ять авіабомб на кілька районів Харкова.