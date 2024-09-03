Росія вдарила по військовому інституту зв'язку в Полтаві

Росіяни сьогодні завдали ракетного удару по Полтаві. Фото: соцмережі

Російські ЗМІ повідомляють про ракетний удар по військовому інституту зв'язку у Полтаві сьогодні вдень.

Зазначається, що училище «готує фахівців з РЛЗ та РЕБ для української армії».

Водночас, український експерт із зв'язку Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш» пише, що у Полтаві «велике лихо».

Російські телеграм-канали публікують фото та відео наслідків ракетного удару по училищу та пишуть про велику кількість загиблих та поранених.

Оновлено. Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Полтаві відомо про 41 загиблого і 180 поранених. Війська РФ вдарили двома балістичними ракетами, частково зруйновано одну з будівель інституту зв'язку.



