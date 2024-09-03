Росія вдарила по військовому інституту зв'язку в Полтаві

Російські ЗМІ повідомляють про ракетний удар по військовому інституту зв'язку у Полтаві сьогодні вдень.
Зазначається, що училище «готує фахівців з РЛЗ та РЕБ для української армії».
Водночас, український експерт із зв'язку Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш» пише, що у Полтаві «велике лихо».
Російські телеграм-канали публікують фото та відео наслідків ракетного удару по училищу та пишуть про велику кількість загиблих та поранених.
Оновлено. Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Полтаві відомо про 41 загиблого і 180 поранених. Війська РФ вдарили двома балістичними ракетами, частково зруйновано одну з будівель інституту зв'язку.
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