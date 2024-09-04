З Покровська проходить евакуація маломобільних людей — ОВА

У Покровську відбувається евакуація. Фото: Покровська ГВА

З прифронтового Покровська Донецької області продовжується евакуація населення, зокрема маломобільних людей. Надійшло близько 730 заяв від громадян, які не мають змоги виїхати самостійно. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Як зазначається, нещодавно з села Горіхове Покровського району волонтери вивезли родину, серед них була 74-річна жінка, їх відправили до Павлограда Дніпропетровської області.

Крім того, з 27 серпня у громаді працює послуга соціального таксі. Машина, обладнана для перевезення маломобільних людей, має п'ять пасажирських місць, простір для багажу, викидний місток для комфортного підйому до салону осіб з інвалідністю та маломобільних людей.



Раніше ми писали, що у Покровську триває примусова евакуація сімей з дітьми, відомо, що станом на 2 вересня у місті залишається близько 30 тисяч мешканців, зокрема дітей — 1365.