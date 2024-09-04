На Куп'янському напрямі військові взяли в полон російського штурмовика

Українські аеророзвідники бригади «Помста» взяли в полон російського штурмовика на Куп'янському напрямі. Про це повідомили у пресслужбі Луганського прикордонного загону.



«Внаслідок невдалої атаки українських позицій один з окупантів отримав поранення та втратив орієнтування на місцевості. Йому вдалося пройти кілька сотень метрів і дістатися позицій розрахунку аеророзвідки 4 комендатури швидкого реагування», — йдеться у повідомленні.



Таким чином, українські військовослужбовці взяли в полон громадянина Росії родом з міста Муром.



Окупанта передадуть представникам спецслужб для поповнення обмінного фонду.



Раніше ми писали, що завдяки Курській операції Україна поповнює обмінний фонд, було захоплено понад 600 російських військових. Завдяки цьому є можливість обміну українських солдатів, які перебувають у російському полоні.