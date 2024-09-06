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Армія РФ за добу атакувала три райони Донеччини: зруйновано житлові будинки, є загиблі

06 вересня 2024, 10:33

Армія РФ за добу атакувала три райони Донеччини: зруйновано житлові будинки, є загиблі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 5 вересня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Під удар потрапили три райони регіону, зокрема, Покровський, Краматорський та Бахмутський. Є пошкодження та  жертви серед місцевого населення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено понад 10 багатоповерхівок і численні приватні будинки; пошкоджено 8 будинків у Ганнівці і 5 у Веселому Гаю. У Покровську пошкоджено дорогу і об'єкт інфраструктури. У Добропільській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт.


Краматорський район. У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. У Райгородку Миколаївської громади загинула людина, пошкоджено 7 будинків. У Слов'янській ТГ пошкоджено 59 приватних будинків і школу. У Новій Полтавці Іллінівської ТГ поранено людину. У Костянтинівці 1 людина загинула і 9 поранено, пошкоджені 26 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, крамниця, підприємство, 2 нежитлові приміщення, 3 автівки і 4 лінії електропередач; ще 2 будинки пошкоджено у Марковому.


Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській ТГ пошкоджені 15 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.

Раніше ми писали, що у Слов'янську Донецької області майже 60 будинків знищено та пошкоджено через російський обстріл 5 вересня.

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Вадим Філашкін
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Донецька область
Події
Війна Обстріл

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