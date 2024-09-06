Армия РФ за сутки атаковала три района Донетчины: разрушены жилые дома, есть погибшие

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за прошедшие сутки, 5 сентября, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. Под удар попали три района региона, в частности, Покровский, Краматорский и Бахмутский. Есть повреждении и жертвы среди местного населения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Покровский район. В Курахово повреждено более 10 многоэтажек и многочисленные частные дома; повреждено 8 домов в Анновке и 5 в Веселой Роще. В Покровске повреждена дорога и объект инфраструктуры. В Добропольской громаде поврежден инфраструктурный объект.



Краматорский район. В Торском Лиманской громады поврежден дом. В Райгородке Николаевской громады погиб человек, повреждены 7 домов. В Славянской ТГ повреждены 59 частных домов и школа. В Новой Полтавке Ильиновской ТГ ранен человек. В Константиновке 1 человек погиб и 9 ранены, повреждены 26 частных домов, 2 многоэтажки, магазин, предприятие, 2 нежилых помещения, 3 автомобиля и 4 линии электропередач; еще 2 дома повреждены в Марково.



Бахмутский район. В Северске повреждены 2 дома. В Часовоярской ТГ повреждены 15 частных домов и 3 многоэтажки.



Ранее мы писали, что в Славянске Донецкой области почти 60 домов уничтожены и повреждены из-за российского обстрела 5 сентября.