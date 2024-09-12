РФ вдарила по селищу Красноярське та Костянтинівці: є жертва та постраждалі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти у четвер, 12 вересня, обстріляли селище Красноярське та Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атак одна людина загинула, шість цивільних — отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«У Красноярському Добропільської громади один зі снарядів влучив у приватний будинок — там загинула 81-річна жінка, поранення отримали четверо членів її сім'ї від 21 до 58 років», — зазначив він.



За словами Філашкіна, у селищі пошкоджено 6 будинків та лінія електропередач.



Крім того, начальник ОВА додав, що під час обстрілу Костянтинівки двох людей травмовано, також пошкоджено 7 будинків, лінію електропередач, газопровід та автомобіль.



Раніше ми писали, що за 11 вересня російські загарбники обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Під ударом перебували чотири райони регіону. В результаті атак є жертви та постраждалі.