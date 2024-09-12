РФ ударила по поселку Красноярское и Константиновке: есть жертвы и пострадавшие

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты в четверг, 12 сентября, обстреляли поселок Красноярское и Константиновку Донецкой области. В результате атак один человек погиб, шесть гражданских — получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«В Красноярском Добропольской громады один из снарядов попал в частный дом — там погибла 81-летняя женщина, ранения получили четверо членов ее семьи от 21 до 58 лет», — отметил он.



По словам Филашкина, в поселке повреждены 6 домов и линия электропередач.



Кроме того, начальник ОВА добавил, что при обстреле Константиновки двое людей травмированы, также повреждены 7 домов, линия электропередач, газопровод и автомобиль.



Ранее мы писали, что за 11 сентября российские захватчики обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Под ударом находились четыре района региона. В результате атак есть жертвы и пострадавшие.