У Покровську через російські удари без світла залишилися три мікрорайони

Минулої доби в Покровській громаді Донецької області російські війська поранили троє людей і пошкодили об'єкти критичної інфраструктури. Без світла залишилися три мікрорайони. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що агресор завдає ударів керованими авіабомбами, дронами та ствольною артилерією. Тільки за минулу добу місто 9 разів зазнало російських атак.

«О 21:30 сталося чотири обстріли житлового масиву Покровська, внаслідок яких поранено 3 цивільні особи, пошкоджено 3 об'єкти критичної інфраструктури: енергетичний об'єкт, газо- та водорозподільна підстанції, приватні гаражні бокси та складське приміщення», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ударів знеструмлено мікрорайони «Лазурний», «Шахтарський», «Південний». Обстеження заплановане на ранок поточної доби, заявили у МВА.

Раніше повідомлялося, що російська армія 15 вересня двічі атакувала Покровськ на Донеччині. Відомо про загибель одного мирного мешканця.