Україна отримає від Латвії розвідувальні бронемашини

Латвія передає Україні бойові розвідувальні бронемашини. Фото: LETA

Міністерство оборони Латвії заявило про передачу Україні бойових розвідувальних гусеничних бронемашин CVR(T), раніше придбаних у Великобританії. З метою забезпечення оперативної безпеки відомство не розкрило точну кількість техніки. Про це повідомляє видання Delfi.

З 2023 року Латвія зобов'язалася надавати військову допомогу Україні у розмірі 0,25% ВВП щорічно до 2026 року. На сьогоднішній день Латвія вже передала Україні гелікоптери, самохідні гаубиці та інші види озброєнь.

Контракт з Великобританією, підписаний у 2014 році, включав постачання 123 бронемашин, 116 з яких пройшли модернізацію. Перші поставки відбулися у 2015 році, а у 2019 році було підписано додатковий контракт.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що закупівля нових бойових машин піхоти, які замінять CVR(T), перебуває на завершальному етапі. Ці машини необхідні для переозброєння латвійської армії та участі у тактичних операціях.

CVR(T) – це сімейство британських гусеничних бронемашин, розроблених у середині 20 століття. Вони відомі своєю високою маневреністю та універсальністю. Ці машини можуть виконувати широкий спектр завдань, включаючи розвідку, патрулювання, вогневу підтримку та евакуацію поранених.