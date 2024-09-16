Російська влада перекинула в Курську область майже 40 тисяч військових — FT

Незважаючи на непросту ситуацію, пов'язану з операцією ЗСУ у Курській області, Володимир Путін не вважав за потрібне вивести свої найбільш підготовлені штурмові сили з Донецької області. Але це доведеться зробити, щоб спробувати досягти успіху. Про це пише британське видання Financial Times.

Зазначається, що спочатку Москва покладалася на прикордонні війська та призовників, намагаючись стримати операцію України, а потім посилила їх більш боєздатними підрозділами.

«Крім кількох бригад морської піхоти, ми не привезли туди жодних хороших нових резервів, — сказала виданню людина, близька до російського військового істеблішменту. — Ми їх нашкрябали звідусіль».

Керівництво України все ще сподівається, що Росії, зрештою, доведеться відвести додаткові війська зі східного фронту.

Високопоставлений представник української військової розвідки заявив, що Росія вже направила 38 тисяч осіб, включаючи штурмові бригади, перекинуті з півдня України, але контратака «все ще не була великомасштабною».

Але Москві потрібно буде відправити більше своїх загартованих у боях штурмових бригад, щоб досягти чогось більшого, ніж «тактичні» успіхи, додав чиновник.

Представник українського оборонного відомства заявив, що Україна не планує займати нові території в Курській області, а натомість працює над зміцненням та захистом своїх флангів. За його словами, Курська операція завжди планувалась таким чином, щоб забезпечити українським військам можливість швидкого відступу у разі загострення ситуації.

Українські війська здобули тактичну перемогу, яка підняла бойовий дух, коли вони захопили близько 1200 кв. км російської території після раптового нападу 6 серпня.

«Операція допомогла відновити деяку віру в наступальний потенціал України, змінивши трактування війни», — зазначає FT.