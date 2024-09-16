Десантники знищили техніку та БК росіян у Курській області

Десантники з 95 ОДШБр знищили техніку росіян разом із БК на схід від села Веселе в Курській області. Відео знищеної техніки опублікував аналітичний канал DeepState.
Десантники з 95 ОДШБр знищують ворожу техніку разом з БК східніше Веселого на Курщині pic.twitter.com/dBfhyVDl1k— DeepState UA (@Deepstate_UA) September 16, 2024
За інформацією Генштабу ЗСУ, на кордоні з Чернігівською та Сумською областями війська агресора з території РФ активно застосовують артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.
«Триває операція у Курській області. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу», — йдеться у заяві Генерального штабу ЗСУ.
Нагадаємо, Зеленський і Байден обговорять удари далекобійними ракетами по Росії.
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