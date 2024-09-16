У Бєлгороді напали на російського пропагандиста: ГУР заявило про його загибель, російські ЗМІ спростовують

Військова розвідка України заявила про вбивство російського кореспондента ДТРК «Бєлгород» Олександра Коробова. Проте телеканал заявив, що чоловік живий та перебуває у лікарні.



Головне управління розвідки Міноборони України зазначає, що Коробов — пропагандист був не раз помічений на окупованих територіях України.



За даними ГУР, 15 вересня у Бєлгороді Коробова вдарили по голові. Також розвідка опублікувала відео із закривавленим тілом.



«Пропагандист не лише готував брехливі матеріали про війну, а й особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України», — заявили у ГУР, не уточнивши, у яких саме злочинах підозрюють Коробова.

За даними видання білгородського видання «Фонарь», Коробов потрапив до лікарні, отримавши травми «за невстановлених обставин».



Директор ДТРК «Бєлгород» Надія Власова підтвердила «Газеті.ру», що Коробов перебуває з пораненням у лікарні.