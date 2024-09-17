Українські війська відбили у ЗС РФ позиції під Покровськом та у центрі Вовчанська – аналітики

Ситуація під Покровськом. Фото: карта ISW

Нещодавно українська армія відновила втрачені позиції на південний схід від міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 вересня, показують, що ЗСУ нещодавно відбили позиції у західній частині села Михайлівка.

Також українські сили нещодавно просунулися на північний схід від Харкова. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 вересня, показують, як російські війська завдають ударів по українських позиціях на Вовчанському агрегатному заводі в центрі Вовчанська, що вказує на те, що ЗСУ нещодавно відновили втрачені позиції всередині заводу.

Нагадаємо, що ЗСУ відновили позиції біля села Торське в Донецькій області.