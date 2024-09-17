Майже чверть території України забруднена вибухонебезпечними предметами

Україна є найбільш замінованою країною у світі. Фото: FSD

У швейцарському місті Лозанна 17-18 жовтня відбудеться Українська конференція з питань протимінної діяльності (UMAC 2024). Про це оголосила Федеральна рада Швейцарії.

«З початку війни у лютому 2022 року Україна стала однією з найзамінованіших країн світу. За оцінками, майже чверть її території — площа, що перевищує розміри Швейцарії втричі, — забруднена мінами та іншими вибухонебезпечними предметами», — зазначається у повідомленні.

У конференції з питань протимінної діяльності в Україні UMAC 2024 візьмуть участь чиновники, представники міжнародних організацій, приватного сектору та наукової спільноти.

Швейцарію представлятимуть президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амгерд, яка відкриє конференцію, та голова міністерства закордонних справ Іньяціо Кассіс.

«Захід, який Швейцарія організує спільно з Україною, буде присвячений глобальним аспектам гуманітарного розмінування, зокрема трьом основним складовим: люди, партнери та прогрес», — йдеться у повідомленні.

Мета UMAC 2024 — обговорити роль протимінної діяльності та її технологічні інновації.

Зазначається, що Україна є найбільш замінованою державою світу — потенційно 176 тисяч квадратних кілометрів її території забруднено вибухонебезпечними предметами.

Раніше повідомлялося, що розмінування Донецької області може затягтися на довгі роки.



