Кабмін дозволив «бронювати» військовозобов'язаних, які займаються гуманітарним розмінуванням

Кабінет міністрів України дозволив «бронювати» військовозобов'язаних, які займаються гуманітарним розмінуванням під час воєнного стану. Фото: FSD Ukraine

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Про це йдеться у постанові від 18 червня 2024 р. № 723.

Документом механізм бронювання розширено на військовозобов'язаних, які працюють «на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства».

Раніше порядок стосувався лише військовозобов'язаних, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань у особливий період;

на підприємствах, в установах та організаціях, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період.

Раніше повідомлялося, що розмінування на Донеччині може затягтися на роки. Цю проблему допомагає вирішувати Фонд зі Швейцарії.