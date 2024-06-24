Кабмін дозволив «бронювати» військовозобов'язаних, які займаються гуманітарним розмінуванням

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Про це йдеться у постанові від 18 червня 2024 р. № 723.
Документом механізм бронювання розширено на військовозобов'язаних, які працюють «на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства».
Раніше порядок стосувався лише військовозобов'язаних, які працюють:
Раніше повідомлялося, що розмінування на Донеччині може затягтися на роки. Цю проблему допомагає вирішувати Фонд зі Швейцарії.
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