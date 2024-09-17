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Страта українського військового мечем: злочин скоєно солдатами РФ у Донецькій області

17 вересня 2024, 13:59

Страта українського військового мечем: злочин скоєно солдатами РФ у Донецькій області

Росіяни стратили українського військовополоненого. Фото: Офіс генпрокурора Росіяни стратили українського військовополоненого. Фото: Офіс генпрокурора

Російські солдати, ймовірно, стратили українського військовополоненого у Новогродівці Донецької області. Росіяни встромили меч у тіло українського військовослужбовця. Наразі розпочато розслідування. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

«17 вересня 2024 року в одному з Telegram-каналів опубліковано повідомлення про ймовірну страту українського захисника представниками ЗС РФ у місті Новогродівка. На оприлюднених фото видно, що окупанти встромили меч у тіло військовослужбовця Сил оборони України. На зображенні у вбитого військовослужбовця відсутнє екіпірування та липка стрічка на одній з рук», — йдеться у повідомленні.

За словами генпрокурора Андрій Костіна, «злочинний режим продовжує цілеспрямовану політику зі знищення всього українського, демонструючи на весь світ свою жорстокість та цинічно зневажаючи будь-які цінності та норми цивілізованого світу».

«Наша мета — знайти та покарати кожного, хто причетний до цих злочинів. Світ має бачити звірства окупантів та рішуче реагувати на кожен такий випадок. Тільки спільними зусиллями ми можемо покарати це зло», — наголосив генеральний прокурор Андрій Костін.

Наразі проводиться низка невідкладних слідчих та розшукових дій. Досліджуються обставини вчиненого правопорушення для встановлення причетних та винних осіб. У рамках кримінального провадження направлено доручення та запити до відповідних компетентних служб та установ.

Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець розповів, що російські солдати вчинили черговий злочин на передовій — стратили мечем беззбройного українського військовополоненого.

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