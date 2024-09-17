ЗСУ касетними боєприпасами HIMARS вдарили по полігону військ РФ на околиці Донецька: загинула велика кількість окупантів

Місце розташування полігону росіян на околиці Донецька. Фото: «Кіберборошно»

ЗСУ завдали удару по полігону армії РФ на околиці окупованого Донецька. Про це стало відомо з відео з наслідками атаки, що з'явилося в мережі.

У Z-каналі Alex Parker Returns заявили, що удару завдали «касетними боєприпасами HIMARS під час чергових навчань».

«Велика кількість загиблих», – зазначили там.

Коли зняли відео – не уточнюється.

Український OSINT-проєкт «Кіберборошно» геолокував місце удару - це полігон на околиці Донецька.

Нагадаємо, що 2 вересня український безпілотник вдарив по полігону росіян на кордоні Донецької та Запорізької областей, внаслідок чого поранення отримали військові РФ.