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За добу на Донеччині через російські обстріли постраждали 10 осіб

19 вересня 2024, 08:47

За добу на Донеччині через російські обстріли постраждали 10 осіб

За добу на Донеччині через російські обстріли постраждали 10 осіб

Десять жителів Донецької області дістали поранень в результаті російських обстрілів за добу. Про це повідомила обласна військова адміністрація зранку 19 вересня.

Зазначається, що по троє людей поранено у Костянтинівці та Малинівці, двоє постраждалих у Вдалому. По одному пораненому у Часовому Яру та Торецьку.

Нагадаємо, 18 вересня російські військові вдарили по Костянтинівці та Малинівці на Донеччині. Шестеро людей отримали поранення.

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