За добу на Донеччині через російські обстріли постраждали 10 осіб

Десять жителів Донецької області дістали поранень в результаті російських обстрілів за добу. Про це повідомила обласна військова адміністрація зранку 19 вересня.

Зазначається, що по троє людей поранено у Костянтинівці та Малинівці, двоє постраждалих у Вдалому. По одному пораненому у Часовому Яру та Торецьку.

Нагадаємо, 18 вересня російські військові вдарили по Костянтинівці та Малинівці на Донеччині. Шестеро людей отримали поранення.