Войска России ударили по Константиновке и Малиновке на Донетчине: шесть человек получили ранения

Последствия российского обстрела села Малиновка на Донетчине. Фото: Донецкая областная прокуратура

18 сентября в 10:30 российские оккупанты обстреляли село Малиновка Краматорского района. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

В результате удара по фермерскому хозяйству получили ранения 59-летний отец и его сын 36 лет. Также пострадал 33-летний местный житель. Он находится в тяжелом состоянии. Тип средства поражения устанавливается.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары, вероятно, со ствольной артиллерии по городу Константиновка. Осколочные ранения и минно-взрывные травмы получили 34-летний горожанин, который на момент обстрела ехал в автомобиле, а также 55-летняя женщина и мужчина 68 лет, находившиеся вблизи торгового центра. В городе повреждены три многоквартирных дома, два автомобиля и линия электропередач.

Напомним, что 17 сентября взрыв российской авиабомбы вызвал лесной пожар под Краматорском.