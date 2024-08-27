Учнів-переселенців зобов'яжуть відвідувати школу вже з вересня 2025 року

З 1 вересня 2025 року учні, які є внутрішніми переселенцями, не зможуть навчатись онлайн — міністерство освіти та науки України зобов'яже їх відвідувати місцеві школи.



Про це повідомив голова відомства Оксен Лісовий під час спілкування з журналістами на конференції «Серпнева 2024».



За його словами, цього року учні з-поміж ВПО ще можуть продовжувати навчатися онлайн. Водночас міністерство закликає батьків свідомо до цього поставитись.



«Ще рік онлайн — це досить важко. Ті втрати, які дитина зазнає через цю несвідому позицію за умови, якщо є можливість вчитися офлайн, коштуватимуть дорого і особистості, і всій родині, і всій нашій країні», — зазначив Лісовий.



Він закликав батьків розглядати будь-які можливості, де їхні діти можуть безпечно навчатись очно. І повідомив, що вже з 1 вересня 2025 року МОН «досить жорстко вимагатиме повного виходу всіх дітей за місцем перебування».