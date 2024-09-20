Россияне утром атаковали Покровск: вспыхнул пожар

Российские войска в пятницу, 20 сентября, обстреляли Покровск Донецкой области. В результате атаки вспыхнул пожар, спасатели сейчас занимаются ликвидацией пожара. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«Утром под вражеский удар снова попали частные коммерческие объекты. Сейчас местные пожарные ликвидируют пожар, который произошел на месте попадания», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что российские оккупанты цинично уничтожают критическую инфраструктуру, промышленность и бизнес Покровска.



Ранее мы писали, что в Покровске 19 сентября произошел обстрел в районе промышленной зоны вблизи путепровода станции «Новая», в результате которого повреждены здания одного из частных предприятий.