Війська РФ обстріляли Краматорськ: поранено п'ятьох людей

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: соцмережі

Російські війська обстріляли Краматорськ сьогодні увечері, 22 вересня. Обстріл стався приблизно о 17:40, повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».



За його оцінкою російські війська вели вогонь касетними боєприпасами.



П'ятеро людей поранено внаслідок обстрілу Краматорська, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Серед поранених — 16-річна дівчина, яка перебуває у тяжкому стані.



Пошкоджено чотири будинки та два автомобілі.