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Війська РФ обстріляли Краматорськ: поранено п'ятьох людей

22 вересня 2024, 20:15

Війська РФ обстріляли Краматорськ: поранено п'ятьох людей

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: соцмережі Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: соцмережі

Російські війська обстріляли Краматорськ сьогодні увечері, 22 вересня. Обстріл стався приблизно о 17:40, повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».

За його оцінкою російські війська вели вогонь касетними боєприпасами.

П'ятеро людей поранено внаслідок обстрілу Краматорська, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Серед поранених — 16-річна дівчина, яка перебуває у тяжкому стані.

Пошкоджено чотири будинки та два автомобілі.

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