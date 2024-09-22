Війська РФ обстріляли Краматорськ: поранено п'ятьох людей

Російські війська обстріляли Краматорськ сьогодні увечері, 22 вересня. Обстріл стався приблизно о 17:40, повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».
За його оцінкою російські війська вели вогонь касетними боєприпасами.
П'ятеро людей поранено внаслідок обстрілу Краматорська, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Серед поранених — 16-річна дівчина, яка перебуває у тяжкому стані.
Пошкоджено чотири будинки та два автомобілі.
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