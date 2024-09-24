Рятувальники загасили масштабну пожежу під Лиманом: вогонь знищив сотні гектарів лісу

Масштабна лісова пожежа під Лиманом. Фото: ДСНС

Рятувальники загасили масштабну лісову пожежу на території Лиманського лісництва Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Протягом дев'яти днів бійці ДСНС цілодобово гасили вогонь, який охопив велику територію. Ця лісова пожежа виникла 15 вересня внаслідок російського обстрілу. Вогонь швидко поширився на велику площу через сильний вітер. Загалом вогонь знищив 800 гектарів лісу.

Завдяки скоординованим діям рятувальники поступово локалізували осередки займання та врятували десятки гектар лісу.

Нагадаємо, що ця пожежа виникла після обстрілу самого міста Лиман.