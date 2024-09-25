Обстріл центру Краматорська: відомо про двох загиблих та понад 20 поранених, серед них три дитини

Наслідки російського обстрілу центру Краматорська. Фото: «Новини Донбасу»

25 вересня росіяни вдарили по центру Краматорська. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 15 – отримали поранення. Пошкоджені дві багатоповерхівки, магазини та автомобілі.

У пресслужбі Національної поліції в Донецькій області повідомили, що на місці удару триває рятувальна операція, людям надається допомога.

Оновлено 17:55.Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що кількість загиблих зросла до двох людей.

Серед поранених є три дитини. Як повідомив кореспондент «Новин Донбасу», на цей час відомо про понад 20 поранених.

Нагадаємо, що в центрі Краматорська зафіксовані «прильоти» по 10-поверховому та п'ятиповерховим будинкам. У місті прогриміли щонайменше три потужні вибухи.