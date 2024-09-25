Російські війська вдарили по житлових багатоповерхівках у Краматорську

Наслідки російського удару по Краматорську вдень 25 вересня. Фото: Новини Донбасу

Сьогодні вдень відбулися «прильоти» до десятиповерхового та п'ятиповерхового будинків у центрі Краматорська. Про це повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».

За свідченням місцевих жителів, у місті пролунало не менше трьох потужних вибухів.



Журналісти «Новин Донбасу» передали фото наслідків після «прильотів».



Повідомляється, що як мінімум два удари припали по житлових багатоповерхівках у центрі міста.



Також місцеві жителі пишуть, що до місць прильотів їдуть швидкі, чути крики людей.



Оновлено. Щонайменше 1 людина загинула і 15 поранені — такі попередні наслідки удару по Краматорську станом на 17:00, повідомляє Донецька ОВА.