Ракетний удар по управлінню поліції у Кривому Розі: відомо про трьох загиблих та шістьох поранених

Наслідки ракетного удару по управлінню поліції у Кривому Розі. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У Кривому Розі під завалами будівлі управління поліції, по якому росіяни завдали ракетного удару, виявили тіло жінки. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Вілкул заявив, що під завалами можуть перебувати ще три людини.

«Пошуково-рятувальна операція триває», сказав він.

За його даними, кількість поранених зросла до шести людей.

«Трьох поранених – чоловіки 1978, 1979 та 1986 років народження – оперативно доставили до лікарень міста з черепно-мозковими травмами, різаними ранами та переломами. Поки що всі троє в стані середньої тяжкості, лікарі роблять все необхідне. Ще троє постраждалих чоловіків отримали допомогу на місці, лікуватимуться амбулаторно під наглядом медиків», – зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що, крім будівлі поліції, у місті пошкоджені три дев'ятиповерхівки, 23 приватні будинки, навчальний заклад та понад 80 автомобілів, серед них вісім службових.

Оновлено 16:35. Лисак повідомив, що з-під завалів будівлі дістали ще два тіла – чоловіка та жінки.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що у понеділок, 30 вересня, у місті оголосять день жалоби.

Нагадаємо, що раніше було відомо про чотирьох поранених внаслідок ракетного удару РФ по управлінню поліції у Кривому Розі.