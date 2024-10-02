У Краматорську та районі лунали вибухи: росіяни атакували КАБами, постраждала людина

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: соцмережі

У середу, 2 жовтня, російські військові завдали ударів по Краматорську та Краматорському району Донецької області. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».



За попередньою інформацією, росіяни для атаки використали авіаційні бомби.





Начальник Краматорської обласної військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив, що Краматорськ зазнав ворожого обстрілу.



«Постраждала цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, поранено 1 людину», — зазначив він.



Раніше ми писали, що за 1 жовтня росіяни поранили п'ятьох жителів Донецької області.