Російський військовий літальний апарат збито в районі Костянтинівки

Фрагмент збитого БПЛА на околиці Костянтинівки. Кадр із відео

Оновлено. Над Костянтинівкою на Донеччині, ймовірно, було збито новітній російський безпілотник С-70 «Мисливець».



Такого висновку дійшли українські OSINT-аналітики. Серед російських z-блогерів також є ті, хто згоден із версією про збиття саме «Мисливця».



Раніше повідомлялося, що російського військового літака було збито сьогодні вдень, 5 жовтня, в районі Костянтинівки Донецької області. Про це Новинам Донбасу повідомили місцеві жителі



Також очевидці у мережі опублікували кадри падіння уламків літака. Імовірно, це Су-25, який виконував пуск авіабомб з УМПК.



Деякі уламки впали на приватний сектор у Костянтинівці. Пошкоджено кілька приватних будинків, почалася пожежа.



Інформація про загиблих та травмованих після падіння уламків літака РФ у Костянтинівці не надходила, повідомив Новинам Донбасу речник ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.



Російського військового літака було збито сьогодні вдень Силами оборони України. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов. Уламки впали навколо міста Костянтинівка, також упали у приватний сектор.