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На Донеччині 14 міст та сіл постраждали від російських обстрілів за день

05 жовтня 2024, 11:07

На Донеччині 14 міст та сіл постраждали від російських обстрілів за день

На Донеччині 14 міст та сіл постраждали від російських обстрілів за день

Поліція Донеччини задокументувала наслідки російських атак на добу.

Війська РФ 2602 рази обстріляли лінію фронту і житловий сектор в області.

Під удар потрапили 14 населених пунктів: міста Лиман, Курахове, Покровськ, Часів Яр, села Закитне, Зоря, Іллінка, Карпівка, Новий Комар, Новоандріївка, Піщане, Розлив, Шахтарське, Юрківка.

Пошкоджено 46 цивільних об'єктів, з них 22 житлові будинки.

У Часовому Ярі внаслідок артобстрілу загинула людина. 

Іллінку окупанти накрили з артилерії поранили людину. 

По Лиману окупанти вдарили двома бомбами «ФАБ-250» з модулем УМПК та РСЗВ «Смерч» пошкодили багатоквартирний будинок, магазин, дві адмінбудівлі, котельню, критичну інфраструктуру.

На Зорю Росія скинула авіабомбу «ФАБ-250» з модулем УМПК — руйнування зазнали три багатоквартирні будинки та навчальний заклад.

У Закитному російський ФАБ пошкодив приміщення пошти та два цивільні авто.

 Розлив армія РФ обстріляла з РСЗВ «Смерч» — пошкоджено 10 приватних будинків, магазин, будинок культури, підприємство, 6 цивільних авто.

У Карпівці внаслідок атаки з РСЗВ «Смерч» пошкоджено чотири приватні будинки, гараж, господарську споруду.

У Покровську та Новоандріївці дрони пошкодили по одному приватному будинку. У Піщаному через влучення БПЛА пошкоджено цивільний автомобіль.

По Кураховому війська РФ били з артилерії, пошкодивши багатоквартирний будинок та лікарню.

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