На Донеччині 14 міст та сіл постраждали від російських обстрілів за день

Поліція Донеччини задокументувала наслідки російських атак на добу.
Війська РФ 2602 рази обстріляли лінію фронту і житловий сектор в області.
Під удар потрапили 14 населених пунктів: міста Лиман, Курахове, Покровськ, Часів Яр, села Закитне, Зоря, Іллінка, Карпівка, Новий Комар, Новоандріївка, Піщане, Розлив, Шахтарське, Юрківка.
Пошкоджено 46 цивільних об'єктів, з них 22 житлові будинки.
У Часовому Ярі внаслідок артобстрілу загинула людина.
Іллінку окупанти накрили з артилерії — поранили людину.
По Лиману окупанти вдарили двома бомбами «ФАБ-250» з модулем УМПК та РСЗВ «Смерч» — пошкодили багатоквартирний будинок, магазин, дві адмінбудівлі, котельню, критичну інфраструктуру.
На Зорю Росія скинула авіабомбу «ФАБ-250» з модулем УМПК — руйнування зазнали три багатоквартирні будинки та навчальний заклад.
У Закитному російський ФАБ пошкодив приміщення пошти та два цивільні авто.
Розлив армія РФ обстріляла з РСЗВ «Смерч» — пошкоджено 10 приватних будинків, магазин, будинок культури, підприємство, 6 цивільних авто.
У Карпівці внаслідок атаки з РСЗВ «Смерч» пошкоджено чотири приватні будинки, гараж, господарську споруду.
У Покровську та Новоандріївці дрони пошкодили по одному приватному будинку. У Піщаному через влучення БПЛА пошкоджено цивільний автомобіль.
По Кураховому війська РФ били з артилерії, пошкодивши багатоквартирний будинок та лікарню.