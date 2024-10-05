На Донеччині 14 міст та сіл постраждали від російських обстрілів за день

Поліція Донеччини задокументувала наслідки російських атак на добу.



Війська РФ 2602 рази обстріляли лінію фронту і житловий сектор в області.

Під удар потрапили 14 населених пунктів: міста Лиман, Курахове, Покровськ, Часів Яр, села Закитне, Зоря, Іллінка, Карпівка, Новий Комар, Новоандріївка, Піщане, Розлив, Шахтарське, Юрківка.

Пошкоджено 46 цивільних об'єктів, з них 22 житлові будинки.

У Часовому Ярі внаслідок артобстрілу загинула людина.

Іллінку окупанти накрили з артилерії — поранили людину.

По Лиману окупанти вдарили двома бомбами «ФАБ-250» з модулем УМПК та РСЗВ «Смерч» — пошкодили багатоквартирний будинок, магазин, дві адмінбудівлі, котельню, критичну інфраструктуру.

На Зорю Росія скинула авіабомбу «ФАБ-250» з модулем УМПК — руйнування зазнали три багатоквартирні будинки та навчальний заклад.

У Закитному російський ФАБ пошкодив приміщення пошти та два цивільні авто.



Розлив армія РФ обстріляла з РСЗВ «Смерч» — пошкоджено 10 приватних будинків, магазин, будинок культури, підприємство, 6 цивільних авто.



У Карпівці внаслідок атаки з РСЗВ «Смерч» пошкоджено чотири приватні будинки, гараж, господарську споруду.



У Покровську та Новоандріївці дрони пошкодили по одному приватному будинку. У Піщаному через влучення БПЛА пошкоджено цивільний автомобіль.



По Кураховому війська РФ били з артилерії, пошкодивши багатоквартирний будинок та лікарню.