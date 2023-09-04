Херсонська область: від рук окупантів постраждала дитина, за його життя борються лікарі

Російські окупанти в неділю, 3 вересня, гатили по Херсонщині. В результаті атаки дістала поранення дитина. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів деталі.

«Вчора (3 вересня — ред.) у селищі Сонячне Херсонської громади під удар окупантів потрапив 11-річний хлопчик. У нього діагностували мінно-вибуху трамву, а також поранення ніг», — написав він.

Прокудін додав, що хлопчика в стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

«Медики роблять все можливе, щоб уберегти дитяче життя та здоров'я», — зазначив він.

Нагадаємо, минулої доби, 3 вересня, було вбито одного цивільного на Херсонщині.