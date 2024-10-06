Війська РФ обстріляли Краматорськ: пошкоджено пожежно-рятувальну частину

Під час обстрілу РФ Краматорська було пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Фото: ДСНС Донецької області

Внаслідок обстрілу росіянами Краматорська було пошкоджено пожежно-рятувальну частину, інформує пресслужба МВС України.



У відомстві підтвердили, що під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини.



«Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража. На щастя, особовий склад не постраждав», - зазначили у пресслужбі МВС.

Під час обстрілу РФ Краматорська було пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Фото: ДСНС Донецької області

Під час обстрілу РФ Краматорська було пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Фото: ДСНС Донецької області

Під час обстрілу РФ Краматорська було пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Фото: ДСНС Донецької області

Під час обстрілу РФ Краматорська було пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Фото: ДСНС Донецької області

Нагадаємо, 5 жовтня, війська РФ вдень завдали удару по Краматорську Донецької області.