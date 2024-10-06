Війська РФ обстріляли Краматорськ: пошкоджено пожежно-рятувальну частину

Внаслідок обстрілу росіянами Краматорська було пошкоджено пожежно-рятувальну частину, інформує пресслужба МВС України.
У відомстві підтвердили, що під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини.
«Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража. На щастя, особовий склад не постраждав», - зазначили у пресслужбі МВС.
Під час обстрілу РФ Краматорська було пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Фото: ДСНС Донецької області
Під час обстрілу РФ Краматорська було пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Фото: ДСНС Донецької області
Під час обстрілу РФ Краматорська було пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Фото: ДСНС Донецької області
Під час обстрілу РФ Краматорська було пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Фото: ДСНС Донецької області
Нагадаємо, 5 жовтня, війська РФ вдень завдали удару по Краматорську Донецької області.
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