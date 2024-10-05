ЗСУ вдарили по трьох командних пунктах військ РФ, один з них — в Авдіївці ►

Сили оборони України уразили три командні пункти російських окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ.



«Днями, завдано успішної вогневої поразки за командними пунктами 35-ї та 27-ї окремих мотострілкових бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил РФ. Результати ударів уточнюються», — розповіли у Генштабі.



Бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ та артилерії Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. ЗСУ використовували ракети Storm Shadow та реактивні снаряди GMLRS.



У мережі розповсюджується відео, на якому зафіксовано удар по командному пункту окупантів в Авдіївці Донецької області.