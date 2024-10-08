У Добропіллі запрацював Сервісний центр МВС

Сервісний центр МВС у Добропілля. Фото: пресслужба

Відсьогодні, 8 жовтня, у Добропіллі працюватиме Сервісний центр МВС. Раніше він функціонував у Покровську, проте через постійні атаки росіян працівники були змушені евакуюватися в інше місто.



«З 8 жовтня сервісний центр МВС №1451 працюватиме за новою адресою — місто Добропілля, вул. Банкова, 45», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що громадян обслуговуватимуть у підвальному приміщенні, що дозволить навіть під час повітряних тривог безперешкодно організувати надання послуг:



- реєстрація/перереєстрація транспортних засобів;



- видача посвідчення водія;



- обмін/відновлення посвідчення водія;



- видача міжнародного посвідчення водія;



- складання теоретичних та практичних іспитів.



Раніше ми писали, що 2 жовтня стало відомо, що у Краматорську тимчасовоприпинив роботу сервісний центр МВС.