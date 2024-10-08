У Добропіллі запрацював Сервісний центр МВС

Відсьогодні, 8 жовтня, у Добропіллі працюватиме Сервісний центр МВС. Раніше він функціонував у Покровську, проте через постійні атаки росіян працівники були змушені евакуюватися в інше місто.
«З 8 жовтня сервісний центр МВС №1451 працюватиме за новою адресою — місто Добропілля, вул. Банкова, 45», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що громадян обслуговуватимуть у підвальному приміщенні, що дозволить навіть під час повітряних тривог безперешкодно організувати надання послуг:
- реєстрація/перереєстрація транспортних засобів;
- видача посвідчення водія;
- обмін/відновлення посвідчення водія;
- видача міжнародного посвідчення водія;
- складання теоретичних та практичних іспитів.
Раніше ми писали, що 2 жовтня стало відомо, що у Краматорську тимчасовоприпинив роботу сервісний центр МВС.
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