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У Краматорську воду подають за графіком: доба через три

08 жовтня 2024, 12:40

У Краматорську воду подають за графіком: доба через три

Подача води в Краматорську відбувається за графіком доба-три. Фото: кадр із відео Подача води в Краматорську відбувається за графіком доба-три. Фото: кадр із відео

У Краматорську подача води відбувається за графіком доба через три, це наслідок обстрілу росіянами інфраструктури наприкінці вересня. Про ситуацію в області в ефірі національного телемарафону розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Глава ОВА зазначив, що майже у всій Донецькій області спостерігаються великі складнощі з водою, проте критичних проблем із питною водою немає.

«Кілька днів тому ворог зруйнував об'єкти комунальної власності, і зараз дуже великі складнощі з водою не лише у Краматорську, Дружківці та Слов'янську, а й майже у всій області», — сказав він.

Як повідомив Філашкін, найближчим часом будуть проводитися всі необхідні дії для буріння свердловин у Слов'янську, Краматорську, Дружківці, Добропіллі, щоби населення було з водопостачанням.

«Наразі нам активно допомагають комунальні служби, благодійні організації, ДСНС. Проблем із питною водою, критичних проблем, немає. Так, через добу-три ми подаємо питну воду в Краматорську, але сподіваємося, що найближчим часом питна вода буде щодня», — розповів він.

Раніше повідомлялося, що у трьох містах Донецької області скорочено подачу води.

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Вадим Філашкін
Місця
Донецька область Краматорськ Україна
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обстріли РФ подача води

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