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МВС з'ясувало, чим війська РФ вдарили по Слов'янську

08 жовтня 2024, 13:31

МВС з'ясувало, чим війська РФ вдарили по Слов'янську

РФ вдарила по Слов'янську бомбами «УМПБ Д-30СН». Фото: кадр із відео РФ вдарила по Слов'янську бомбами «УМПБ Д-30СН». Фото: кадр із відео

Вчора війська РФ скинули на Слов'янськ дві бомби «УМПБ Д-30СН». Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.



Внаслідок атаки на місто, одна людина загинула, ще семеро – дістали поранення. Серед поранених дві дівчинки віком 2 та 13 років.

Результат скидання бомб "УМПБ Д-30СН" на Слов'янськ. Фото: кадр із відео

За інформацією МВС, одна бомба потрапила у двір багатоквартирного будинку, інша — на дорогу. На місцях ударів працювали усі необхідні служби.

Раніше російські окупанти вдарили по Краматорську трьома керованими авіаційними бомбами «УМПБ Д-30СН».

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