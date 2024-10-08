МВС з'ясувало, чим війська РФ вдарили по Слов'янську

РФ вдарила по Слов'янську бомбами «УМПБ Д-30СН». Фото: кадр із відео

Вчора війська РФ скинули на Слов'янськ дві бомби «УМПБ Д-30СН». Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.







Внаслідок атаки на місто, одна людина загинула, ще семеро – дістали поранення. Серед поранених дві дівчинки віком 2 та 13 років.

Результат скидання бомб "УМПБ Д-30СН" на Слов'янськ. Фото: кадр із відео

За інформацією МВС, одна бомба потрапила у двір багатоквартирного будинку, інша — на дорогу. На місцях ударів працювали усі необхідні служби.



Раніше російські окупанти вдарили по Краматорську трьома керованими авіаційними бомбами «УМПБ Д-30СН».