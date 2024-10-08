Рятувальники евакуювали родину та маломобільну жінку з прикордоння Сумщини

Евакуація мешканців із прикордонних районів Сумської області. Фото: ДСНС Сумщини

З прикордоння Сумщини рятувальники евакуювали жителів, які не мали можливості самостійно залишити райони, що обстрілювала РФ. Відео евакуації опублікувало ДСНС України.







«За допомогою медичного автомобіля ДСНС надзвичайники транспортували маломобільну жінку похилого віку. А в бронеавтомобілі рятувальників розмістили багатодітну сім’ю - 4 дитини й дорослий. Людей вдалось перевезти в більш безпечне місце», — повідомили у пресслужбі ДСНС.



Раніше повідомлялося про евакуацію з Донецької області до Черкащини. «Новини Донбасу» писали, коли вирушить наступний поїзд.