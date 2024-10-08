Унаслідок обстрілу Антонівки поранено п'ятьох людей

РФ обстріляла Антонівку, поранено п'ятьох цивільних. Фото: Херсонська МВА

Внаслідок обстрілу російськими окупантами Антонівки Херсонської області постраждали п'ятеро мешканців. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



Раніше повідомлялося, що було госпіталізовано 48-річного чоловіка, який постраждав внаслідок обстрілу РФ передмістя Херсона. У потерпілого вибухова травма та травматична ампутація правої гомілки. На момент удару окупантів він був у приміщенні.



Після 12.00 російські окупанти вкотре обстріляли Антонівку. Вибухову та закриту черепно-мозкову травму, контузію, закритий перелом правого плеча та забій правого стегна отримав 27-річний чоловік.



«Він був у приміщенні під час ворожого удару. Наразі потерпілого також госпіталізували для надання медичної допомоги», — йдеться у повідомленні.



Пізніше стало відомо ще про трьох поранених через обстріл Антонівки понад годину тому. До лікарні було доставлено 53-річного чоловіка та жінку 42 років.



Ще одній 46-річній постраждалій надано медичну допомогу на місці. У всіх поранених вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія. У чоловіка також садна обличчя. У старшої жінки садна лівого плеча.



Нагадаємо, вже 22 особи, з них двоє - діти, травмувалися через удар КАБами ворожої авіації по Центральному району Херсона.