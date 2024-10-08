РФ скинула на Костянтинівку авіабомбу: двох людей поранено

У вівторок, 8 жовтня, російська армія завдала удару бомбою по Костянтинівці Донецької області. Є постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



«8 жовтня о 10:23 російський агресор завдав авіаудару керованою авіаційною бомбою по місту», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що внаслідок атаки пошкоджено інфраструктурні об'єкти та гаражний кооператив. Крім того, двоє людей отримали поранення.



Раніше ми писали, що вранці 8 жовтня росіяни атакували Цукурине.